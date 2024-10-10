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Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием?

Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием?

Эти парни будут диктовать свои правила. Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием? Как и в России, на Украине преступные группировки активно возникали накануне распада СССР и набирали силу в лихие 1990-е.

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