Эти парни будут диктовать свои правила. Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием? Как и в России, на Украине преступные группировки активно возникали накануне распада СССР и набирали силу в лихие 1990-е.
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