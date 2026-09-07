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«Ситуация серьезная»: Финны закрылись от России и гробят сельское хозяйство

«Ситуация серьезная»: Финны закрылись от России и гробят сельское хозяйство

Лето 2026 года стало для финского сельского хозяйства и логистики переломным. Приказ Федеральной антимонопольной службы России № 475/26, вступивший в силу в июле, повысил железнодорожные тарифы на грузовые перевозки в направлении Финляндии в восемь раз.

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