"Список есть. Ездить на метро нельзя. Детей из-за границы – вернуть": ГУР открыло охоту на наших учёных

Валерий Мязин Неудивительно, что их стреляют,В газетах , интернете, по ТВ, всё распишут, кто кем и чем занимается, где работает город укажут и адрес дома.От этого разгильдяйства, или измены со стороны тех кто всё это извещает.Эти люди должны быть засекречены и знать об этих великих умах, только единицы непосредственно курирующие разработки.

Вадим Кузнецов Просто лишнее подтверждение тому, что никакой "украины" не должно быть. А еще тому, что начатые дела следует доделывать, а нерешенная проблема ОБЯЗАТЕЛЬНО догонит и вцепится в ... Много лет назад некто Хрущов взял и выпустил на волю бандеровцев и прочих "лесных братьев". Не знаю, зачем и почему. И не знаю, почеему вообще было кого выпускать. С результатом этого его деяния мы имеем дело сейчас. Интересно, снова сыграем в "гуманизм"?