Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Список есть. Ездить на метро нельзя. Детей из-за границы – вернуть": ГУР открыло охоту на наших учёных

"Список есть. Ездить на метро нельзя. Детей из-за границы – вернуть": ГУР открыло охоту на наших учёных

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Комментарии
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Валерий Мязин
Неудивительно, что их стреляют,В газетах , интернете, по ТВ, всё распишут, кто кем и чем занимается, где работает город укажут и адрес дома.От этого разгильдяйства, или измены со стороны тех кто всё это извещает.Эти люди должны быть засекречены и знать об этих великих умах, только единицы непосредственно курирующие разработки.
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1 час.
Вадим Кузнецов
Просто лишнее подтверждение тому, что никакой &quot;украины&quot; не должно быть. А еще тому, что начатые дела следует доделывать, а нерешенная проблема ОБЯЗАТЕЛЬНО догонит и вцепится в ... Много лет назад некто Хрущов взял и выпустил на волю бандеровцев и прочих &quot;лесных братьев&quot;. Не знаю, зачем и почему. И не знаю, почеему вообще было кого выпускать. С результатом этого его деяния мы имеем дело сейчас. Интересно, снова сыграем в &quot;гуманизм&quot;?
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1 час.
Надежда Новопашина
До каких пор будут существовать эти твари в Киеве? Их давно не должно быть! Хватит играть в благородство!
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27 мин.
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