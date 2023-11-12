Васильева, Камбурову и Хотиненко наградили итальянцы

Легенда балета и художник Владимир Васильев, певица Елена Камбурова и режиссер Владимир Хотиненко. Лора Гуэрра, Владимир Васильев и Елена Камбурова Пресс-служба Международной Пушкинской премии Легенда балета и художник Владимир Васильев, певица Статьи по теме: Владимир Хотиненко: «В моей кинематографической судьбе все случилось вовремя…» Хотиненко рассказал, как уговорил Морриконе написать музыку к «72 метрам» Волшебная Елена Камбурова представляет премьеру – «Нянины сказки» .