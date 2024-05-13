Что произойдёт с курсом валю на следующей неделе: какой особый момент наступит для рубля Евгения КомароваВ последние дни на фоне ряда событий на мировой арене и внутри страны рубль продолжает демонстрировать укрепление, получая поддержку от внутренних и внешних факторов.