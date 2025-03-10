Депутат Гаврилов: в мае и июне россиян ожидают длинные выходные

В мае и июне россиян ожидают долгие выходные. Нерабочие дни были распределены в 2025 году так, чтобы сформировать продолжительные периоды отдыха, сохранив общее количество нерабочих дней в году, напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.