Автор: блог Кухонные посиделки2 Лиса, волк и медведь встретились весной и стали обсуждать, кто как провел зиму.
Мигрантов продолжают выживать из России
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Сергей Другов
Их может и вывозят. но тут же привозят новых, и не известно кого больше
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8 час.
Юрий Селиванов
Пусть, эти бродяги, пешком идут к себе на родину. Семьи, а также проверяющие комиссии пусть с собой не забудут. Нам они НЕНУЖНЫ!!!!
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8 час.
W
Walery
Может быть тех мошенников-чиновников, кто в РФ выдавал документы мигрантам, следовало бы следом за мигрантами отправлять в Таджикистан? Как Вы считаете? И следовало бы поторопиться, так как к нам едут комиссии из Таджикистана - все они есть боевые офицеры, подготовленные инструкторами из НАТО. Далее следует ожидать со стороны мигрантов управляемый этими офицерами бунт в целях уничтожения российского населения и захват территории под будущий Туран. Что... в сравнении с хохландией покажутся цветочками. Как никак боевых мигрантов в РФ более 13 миллионов... + плюс азербайджанские (буквально турецкие) диаспоры не менее пары миллионов. Это и есть штатовский план "б" ...
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7 час.
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