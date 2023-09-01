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Мигрантов продолжают выживать из России

Мигрантов продолжают выживать из России

Автор:  блог Кухонные посиделки2   Лиса, волк и медведь встретились весной и стали обсуждать, кто как провел зиму.

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Комментарии
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Сергей Другов
Их может и вывозят. но тут же привозят новых, и не известно кого больше
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8 час.
Юрий Селиванов
Пусть, эти бродяги, пешком идут к себе на родину. Семьи, а также проверяющие комиссии пусть с собой не забудут. Нам они НЕНУЖНЫ!!!!
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8 час.
W
Walery
Может быть тех мошенников-чиновников,  кто в РФ выдавал документы мигрантам,  следовало бы следом за мигрантами отправлять в Таджикистан?  Как Вы считаете? И следовало бы поторопиться, так как к нам едут комиссии из Таджикистана  - все они есть боевые офицеры, подготовленные инструкторами из НАТО.  Далее следует ожидать со стороны мигрантов управляемый этими офицерами  бунт в целях уничтожения российского населения и захват территории под будущий Туран.  Что... в  сравнении с  хохландией покажутся цветочками.  Как никак боевых мигрантов в РФ более 13 миллионов... + плюс азербайджанские (буквально турецкие) диаспоры не менее пары миллионов. Это и есть штатовский план &quot;б&quot; ...
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7 час.

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