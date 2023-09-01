Мигрантов продолжают выживать из России

W

Walery

Может быть тех мошенников-чиновников, кто в РФ выдавал документы мигрантам, следовало бы следом за мигрантами отправлять в Таджикистан? Как Вы считаете? И следовало бы поторопиться, так как к нам едут комиссии из Таджикистана - все они есть боевые офицеры, подготовленные инструкторами из НАТО. Далее следует ожидать со стороны мигрантов управляемый этими офицерами бунт в целях уничтожения российского населения и захват территории под будущий Туран. Что... в сравнении с хохландией покажутся цветочками. Как никак боевых мигрантов в РФ более 13 миллионов... + плюс азербайджанские (буквально турецкие) диаспоры не менее пары миллионов. Это и есть штатовский план "б" ...