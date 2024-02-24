Шойгу потребовал гуманного отношения к бойцам ВСУ, попавшим в плен в Авдеевке

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне проведения спецоперации, в ходе этого визита он потребовал от военных гуманного отношения к украинским пленным.
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