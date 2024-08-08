Франко Камоцци: «Спартак» сможет побороться за чемпионство в этом сезоне, очень надеюсь»

Красно-белые под руководством Деяна Станковича одержали 2 победы в Мир РПЛ при 1 поражении. «Я очень надеюсь, что «Спартак» сможет побороться за чемпионство в этом сезоне», – сказал бывший советник экс-главы московского клуба Леонида Федуна.