Франко Камоцци: «Спартак» сможет побороться за чемпионство в этом сезоне, очень надеюсь»

Красно-белые под руководством Деяна Станковича одержали 2 победы в Мир РПЛ при 1 поражении. «Я очень надеюсь, что «Спартак» сможет побороться за чемпионство в этом сезоне», – сказал бывший советник экс-главы московского клуба Леонида Федуна.
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