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Крушение самолёта в Актау: Детали трагедии вскрылись в Грозном на совещании с Бастрыкиным

Крушение самолёта в Актау: Детали трагедии вскрылись в Грозном на совещании с Бастрыкиным

В Грозном прошло совещание после крушения самолёта в Актау. Его провёл глава СК России Александр Бастрыкин.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Зеленский, Байден и вся ваша шайка ЕС - горите в аду.
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14 час.
СЗ
Светлана Зуева
После всего,что эти западные твари сделали,я желаю им опуститься так,чтоб вовек больше не быть развитыми. И пусть они все вымрут,как те динозавры! Бесовское отродье😡😡😡😡Россия-матушка и ее славный народ,не останавливайтесь,вперед и только вперед!!!! Ибо нет больше на земле силы,способной сокрушить этих тварей без роду и племени!!!! Слава России и ее народу!!!!👍💪💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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13 час.

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