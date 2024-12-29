Крушение самолёта в Актау: Детали трагедии вскрылись в Грозном на совещании с Бастрыкиным

СЗ

Светлана Зуева

После всего,что эти западные твари сделали,я желаю им опуститься так,чтоб вовек больше не быть развитыми. И пусть они все вымрут,как те динозавры! Бесовское отродье😡😡😡😡Россия-матушка и ее славный народ,не останавливайтесь,вперед и только вперед!!!! Ибо нет больше на земле силы,способной сокрушить этих тварей без роду и племени!!!! Слава России и ее народу!!!!👍💪💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🙏🙏🙏🙏🙏🙏