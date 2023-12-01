Тяжелая болезнь является главным страхом жителей России в 2024 году

В преддверии Нового года эксперты выяснили, какие страхи терзают жителей страны больше всего.Наибольшую обеспокоенность у жителей России вызывает риск возникновения тяжелой болезни, рост цен, а также благополучие их детей.
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