Рогов: удары ВСУ по России координируют беспилотники НАТО

Разведывательные беспилотники НАТО готовят основу для ударов ВСУ по территориям России. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава комиссии Общественной палаты по защите суверенитета Владимир Рогов.
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