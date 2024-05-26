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Рогов: удары ВСУ по России координируют беспилотники НАТО

Рогов: удары ВСУ по России координируют беспилотники НАТО

Разведывательные беспилотники НАТО готовят основу для ударов ВСУ по территориям России. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава комиссии Общественной палаты по защите суверенитета Владимир Рогов.

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