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Русская весна

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Верховная рада отправила в отставку премьера Украины Свириденко и всех министров

Верховная рада отправила в отставку премьера Украины Свириденко и всех министров

Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Решение принято 258 голосами за.

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