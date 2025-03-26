В Болгарии считают недопустимым размещение ядерного оружия Франции

Global Look Press/Louie Palu/ZUMAPRESS.com На территории Болгарии недопустимо размещение французского ядерного оружия, это противоречит договору о нераспространении (ДНЯО), заявил заместитель председателя комитета по внешней политике парламента государства, член оппозиционной партии "Возрождение" Ангел Георгиев.
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