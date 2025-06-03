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Банда устраивала липовые экзамены для мигрантов по всей стране

Банда устраивала липовые экзамены для мигрантов по всей стране

Русский компас Скриншот видео Следком. Благодаря ОПГ, 200 иностранцев без знаний русского языка и полезных навыков в труде смогли легализоваться в России.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Эх ностальгия.
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