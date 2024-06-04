Шохин: Чилингаров помогал подкреплять статус Советского Союза и РФ в мире

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев Ученый и депутат Госдумы Артур Чилингаров помогал подкреплять статус Советского Союза и России в мире, заявил в беседе с РЕН ТВ президент российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
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