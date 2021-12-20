В Германии обанкротилась электроэнергетическая компания

Немецкая электроэнергетическая компания Neckermann Strom AG, предоставляющая услуги примерно 13 тысячам потребителей по всей стране, подала в суд заявление о банкротстве на фоне растущих цен на энергоносители, сообщает издание Wirtschafts Woche.
Немецкая электроэнергетическая компания Neckermann Strom AG, предоставляющая услуги примерно 13 тысячам потребителей по всей стране, подала в суд заявление о банкротстве на фоне растущих цен на энергоносители, сообщает издание Wirtschafts Woche.
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