Русская весна

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В Германии обанкротилась электроэнергетическая компания

В Германии обанкротилась электроэнергетическая компания

Немецкая электроэнергетическая компания Neckermann Strom AG, предоставляющая услуги примерно 13 тысячам потребителей по всей стране, подала в суд заявление о банкротстве на фоне растущих цен на энергоносители, сообщает издание Wirtschafts Woche.

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