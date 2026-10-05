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Происшествия

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Жителя Марий Эл приговорили к обязательным работам за продажу немаркированных сигарет

На основании материалов уголовного дела, расследованного сотрудниками следственного Управления МВД по Республике Марий Эл, суд вынес приговор 32-летнему жителю Йошкар-Олы за продажу немаркированных сигарет в особо крупном размере.

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