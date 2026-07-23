Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции для воспитанников детских оздоровительных лагерей провели серию экспресс-уроков дорожной безопасности

В Тюменской области воспитанники детских оздоровительных лагерей прошли серию экспресс-уроков дорожной безопасности, направленных на повышение осведомленности и формирования ответственного поведения участников дорожного движения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии