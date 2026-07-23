В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции для воспитанников детских оздоровительных лагерей провели серию экспресс-уроков дорожной безопасности

В Тюменской области воспитанники детских оздоровительных лагерей прошли серию экспресс-уроков дорожной безопасности, направленных на повышение осведомленности и формирования ответственного поведения участников дорожного движения.
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