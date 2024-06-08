Погода в Башкирии в ближайшие дни останется нестабильной

Наталия Сорокина

В такую жару! - ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ТЕПЛОВОГО УДАРА ДЛЯ МОЗГА: Есть хороший способ охладить кровь. Собаки, например, охлаждаются высовывая язык. А человеку нужно открыть рот, язык зафиксировать, прижать к верхней губе. Вдыхать воздух ртом, вЫдыхать носом. Сделаете так раз пять - во рту станет холодно-холодно!