Сегодняшняя погода в Башкирии будет типичной для начала лета - жаркой и непредсказуемой. По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится и завтра, особенно в восточной части региона, где возможны сильные дожди и грозы.
Погода в Башкирии в ближайшие дни останется нестабильной
Комментарии
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Наталия Сорокина
В такую жару! - ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ТЕПЛОВОГО УДАРА ДЛЯ МОЗГА: Есть хороший способ охладить кровь. Собаки, например, охлаждаются высовывая язык. А человеку нужно открыть рот, язык зафиксировать, прижать к верхней губе. Вдыхать воздух ртом, вЫдыхать носом. Сделаете так раз пять - во рту станет холодно-холодно!
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