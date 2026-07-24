Два брака, две трагедии: умер актер сериалов «След» и «Глухарь» Лопарев

На 74-м году жизни скончался российский актер театра и кино Юрий Лопарев. За годы жизни он сыграл сотни ролей в театре и кино, снялся в известных фильмах и сериалах, а его личная жизнь была известна тяжелыми семейными трагедиями и громким публичным конфликтом.