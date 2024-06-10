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Командование ВСУ вывело из Волчанска остатки 82-й ОШБр, заменив их 36-й бригадой морской пехоты из-под Крынок

Командование ВСУ вывело из Волчанска остатки 82-й ОШБр, заменив их 36-й бригадой морской пехоты из-под Крынок

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, противник пытается выбить наших с территории области.

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