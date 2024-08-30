Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • HotRS
    Почему на фото не тот Попов? На фото Павел Попов, а на видео Иван Попов. Скорее всего видео с И. Поповым прилепил Иск...Всё в чём обвинял...
  • HotRS
    Об этом еще позавчера по ящику сказали.Всё в чём обвинял...
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    Пленные, которые сдались, нужны для обмена. Остальных в расход, особенно наёмников.Об этом пока не х...

Об этом пока не хотят говорить...

Об этом пока не хотят говорить...

Враг топчет русскую землю… Но это далеко не тот враг, что топтал ее 80 лет назад. Этот враг еще страшнее того, он коварен и беспощаден, этот враг тоже русский, только потерявший память.

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Комментарии
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Балу -
Чем больше их сдохнет - тем чище будет воздух... Вот только мы все стесняемся снять белые перчаточки... Так... Приспустили их слегка и всё грозимся... А надо вмазать по ним так, чтобы они до самой польской границы мчались в изгвазданных портках и подвывая от ужаса... А потом в этих же портках метались по европам и скулили... Мрази!...
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1 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
У нас половина таких у власти и все потому,что у власти один тип человека.
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1 час.
Владимир Козлов
Пленные, которые сдались, нужны для обмена. Остальных в расход, особенно наёмников.
Ответить
52 мин.

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