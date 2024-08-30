Об этом пока не хотят говорить...

Балу -

Чем больше их сдохнет - тем чище будет воздух... Вот только мы все стесняемся снять белые перчаточки... Так... Приспустили их слегка и всё грозимся... А надо вмазать по ним так, чтобы они до самой польской границы мчались в изгвазданных портках и подвывая от ужаса... А потом в этих же портках метались по европам и скулили... Мрази!...