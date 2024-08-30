Враг топчет русскую землю… Но это далеко не тот враг, что топтал ее 80 лет назад. Этот враг еще страшнее того, он коварен и беспощаден, этот враг тоже русский, только потерявший память.
Об этом пока не хотят говорить...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Чем больше их сдохнет - тем чище будет воздух... Вот только мы все стесняемся снять белые перчаточки... Так... Приспустили их слегка и всё грозимся... А надо вмазать по ним так, чтобы они до самой польской границы мчались в изгвазданных портках и подвывая от ужаса... А потом в этих же портках метались по европам и скулили... Мрази!...
Ответить
1 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
У нас половина таких у власти и все потому,что у власти один тип человека.
Ответить
1 час.
Владимир Козлов
Пленные, которые сдались, нужны для обмена. Остальных в расход, особенно наёмников.
Ответить
52 мин.
Свежие комментарии