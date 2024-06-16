Влияние различных каш на уровень сахара в крови: что нужно знать Ирэн ОрлонскаяКаша, как традиционно полезное и необходимое блюдо для организма человека, долгое время считалась идеальным выбором для начала дня или в качестве гарнира.
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