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Влияние различных каш на уровень сахара в крови: что нужно знать

Влияние различных каш на уровень сахара в крови: что нужно знать

Влияние различных каш на уровень сахара в крови: что нужно знать Ирэн ОрлонскаяКаша, как традиционно полезное и необходимое блюдо для организма человека, долгое время считалась идеальным выбором для начала дня или в качестве гарнира.

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