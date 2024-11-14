Две бронегруппы ВС РФ ворвались в Купянск и высадили десант. В городе идут уличные бои

Будни мужчин. Все что нам интересно

Российским военным удалось добиться серьезного успеха на Купянском направлении. О полноценном прорыве обороны боевиков киевского режима на этом участке ЛБС речи пока не идет, но первоначальный плацдарм в городской застройке уже создан.