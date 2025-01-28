У уральских сталеваров появился цифровой помощник

У сталеваров ММК появился цифровой помощник. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) ММК (ПАО «ММК») внедрен цифровой помощник прогнозирования температуры заказа, разработанный с применением методов машинного обучения, который позволяет оптимальным образом нагревать сталь на одной из важнейших стадий производственного процесса – внепечной обработки стали для улучшения макроструктуры слитков на этапе разливки.
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