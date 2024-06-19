✈🇺🇸🇨🇳 Чем США хотят воевать с Китаем? В недавнем материале об угрозе массированного применения дронов мы высказали опасение относительно резкого увеличения количества БЛА на боле боя.
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✈🇺🇸🇨🇳 Чем США хотят воевать с Китаем? В недавнем материале об угрозе массированного применения дронов мы высказали опасение относительно резкого увеличения количества БЛА на боле боя.
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