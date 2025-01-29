Александр Дугин: «В России нужно остановить диктатуру бездарности»

Если мы, русские, собираемся строить многополярный мир, то каждая цивилизация должна иметь своего рода "Оскар", свою премию, которая выдаётся за лучшие роли, лучший сценарий, лучшую музыку и лучшие костюмы.
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