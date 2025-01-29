Александр Дугин: «В России нужно остановить диктатуру бездарности»

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Если мы, русские, собираемся строить многополярный мир, то каждая цивилизация должна иметь своего рода "Оскар", свою премию, которая выдаётся за лучшие роли, лучший сценарий, лучшую музыку и лучшие костюмы.

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