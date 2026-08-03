В Кургане мужчина получил 13 лет за сожжение соперника из ревности

Курганский областной суд вынес приговор 48-летнему жителю Кетовского округа, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство с особой жестокостью).
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