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Царьград

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В Кургане мужчина получил 13 лет за сожжение соперника из ревности

В Кургане мужчина получил 13 лет за сожжение соперника из ревности

Курганский областной суд вынес приговор 48-летнему жителю Кетовского округа, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство с особой жестокостью).

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