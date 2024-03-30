Компьютер толщиной всего 28,5 мм, подходящий для игр. Представлен Zotac ZBOX edge MA762 на 8-ядерном Ryzen 7 7840HS

У Zotac новый мини-компьютер под названием ZBOX edge MA762. Габариты устройства совсем невелики — 149,5 x 149,5 х 28,5 мм, но при этом внутри удалось разместить довольно мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS и накрыть его активной системой охлаждения.