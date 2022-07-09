В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции провели для детей пришкольного лагеря занятие «ПДД в раскрасках»

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения вместе с методистами Управления образования Ардонского района провели творческое занятие по правилам дорожной безопасности.

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