Если договоренности будут достигнуты, общая стоимость двух контрактов превысит $90 млрд. Кроме того, Anthropic получила преимущественное право на заключение соглашения по третьему будущему корпусу кампуса.
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