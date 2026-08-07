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Прокуратура потребовала приговорить арбитра Лиги 1 Керраджи к 18 месяцам тюрьмы условно за домашнее насилие

Французского футбольного судью могут приговорить к условному тюремному заключению. 40-летнего арбитра обвиняют в двух эпизодах домашнего насилия по отношению к его бывшей девушке, с которой он встречался четыре года.

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