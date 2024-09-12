В южноуральском Троицке квартира провалилась в подвал

В южноуральском поселке рухнул пол в трехэтажке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью 11 сентября в многоквартирном доме №37 по улице Интернациональной в поселке Гончарка, расположенном на территории Троицка в Челябинской области.