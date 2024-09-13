Путин: дальние удары по РФ означают войну между НАТО и Россией

Президент Владимир Путин заявил, что разглагольствования Запада о том, разрешить или не разрешить ВСУ бить из натовского дальнобойного оружия по целям в России, это, на самом деле, «попытка подменить понятия».
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