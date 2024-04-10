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Сухой глаз? Вы все перепробовали, но безрезультатно? Познакомьтесь с инновационными и эффективными методами лечения

Сухой глаз? Вы все перепробовали, но безрезультатно? Познакомьтесь с инновационными и эффективными методами лечения

Около 25% обращений к офтальмологам обусловлены симптомами сухости глаз. Если вы также страдаете от чувствительности к свету? Покраснение и помутнение зрения? Ощущение раздражения в глазах, жжения, слезотечения, усталости глаз и прочее.

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