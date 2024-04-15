Таинственная муза и оптические иллюзии: за что мы любим бренд Fornasetti

Влюбленность длиною в жизнь Однажды он перелистнул очередную страницу журнала — и увидел ее. Он был так потрясен чистотой пропорций ее лица, идеальной красотой, что влюбился с первого взгляда и сделал своей музой на протяжении всего творческого пути.