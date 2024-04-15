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РБК СТИЛЬ

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Таинственная муза и оптические иллюзии: за что мы любим бренд Fornasetti

Таинственная муза и оптические иллюзии: за что мы любим бренд Fornasetti

Влюбленность длиною в жизнь Однажды он перелистнул очередную страницу журнала — и увидел ее. Он был так потрясен чистотой пропорций ее лица, идеальной красотой, что влюбился с первого взгляда и сделал своей музой на протяжении всего творческого пути.

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