Таинственная муза и оптические иллюзии: за что мы любим бренд Fornasetti

Влюбленность длиною в жизнь Однажды он перелистнул очередную страницу журнала — и увидел ее. Он был так потрясен чистотой пропорций ее лица, идеальной красотой, что влюбился с первого взгляда и сделал своей музой на протяжении всего творческого пути.
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