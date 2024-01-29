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Кто ненавидит Сталина

Кто ненавидит Сталина

Сталина ненавидят сионисты, либералы и власовцы. Александр САМСОНОВ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ «Моё имя будет оболгано, мне припишут множество злодеяний.

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Комментарии
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Мария Беликова
Люто ненавидят Сталина 2 категории людей: 1. Пидоры, 2. Воры. Они при Сталине сидели. Остальные относятся к нему с уважением.
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12 мин.
Алексадр Савельев
Больше всех Сталина ненавидят сионисты,
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3 мин.
Евгений МакЛауд
Сталина ненавидят сионисты, либералы и власовцы. (с) И путин.
Ответить
2 мин.

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