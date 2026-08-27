Четыре страны ЕС настаивают на конфискации замороженных российских активов

Главы МИД Испании, Швеции, Нидерландов и Польши настаивают на возобновлении дискуссии об использовании замороженных российских средств в пользу Украины, пишет издание EL PAIS 27 августа со ссылкой на совместное обращение к верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас и еврокомиссарам.
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