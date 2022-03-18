Запасы сахара, муки, риса и гречки создают в Приморье

Поставки социально значимых категорий товаров в Приморский край продолжаются. Все товары в необходимом количестве есть как на складах, так и на пути в регион, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
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