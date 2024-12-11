Россия нарастила объем кредитования дружественных стран до $30 млрд

Россия в 2023 году увеличила объем кредитования других стран более чем до $30 млрд, достигнув максимума по этому показателю с 1999 года, такие данные приводит агентство РИА Новости, которое проанализировало данные Всемирного банка.
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