МВД задержало мужчину за стрельбу из окна в Одинцове

Мужчина из Одинцова задержан после стрельбы из охолощенного пистолета с 9 этажа. Инцидент произошел на Рябиновой улице, пострадавших нет.
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