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Москва не стала молчать после присвоения Западом российских активов

Москва не стала молчать после присвоения Западом российских активов

На Западе практически не скрывают, что присвоили российские активы, находившиеся на их территории, и возвращать украденные миллиарды не собираются.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
А вроде говорили что у нас даже больше их вкладов и ТД в России что мы даже получим больше от их конфискации или это только бла бла
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12 час.
Александр Жигилий
Так они это сделали изначально и не без помощи ЦБ во главе с Набиулиной, которая знала об этих угрозах заранее, но не только не остановила наш вывоз , а даже увеличила его! Почему ФСБ об этом молчит?поднимите журналистские расследования того времени, там ведь все есть! Это чистой воды подрыв безопасности России! А госпожа как ни в чем не бывало разыгрывает святую невинность? Всегда есть причина и конкретные исполнители( создатели) этой проблемы!!! Что то с нашими следственными органами происходит странное, видимо солнечные вспышки и блики из Кремля мешают увидеть и виновника этого всего и статьи наказания за это предательство? А?
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12 час.
АЖ
Александр Жигилий
.
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12 час.

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