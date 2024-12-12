Москва не стала молчать после присвоения Западом российских активов

А вроде говорили что у нас даже больше их вкладов и ТД в России что мы даже получим больше от их конфискации или это только бла бла

Александр Жигилий

Так они это сделали изначально и не без помощи ЦБ во главе с Набиулиной, которая знала об этих угрозах заранее, но не только не остановила наш вывоз , а даже увеличила его! Почему ФСБ об этом молчит?поднимите журналистские расследования того времени, там ведь все есть! Это чистой воды подрыв безопасности России! А госпожа как ни в чем не бывало разыгрывает святую невинность? Всегда есть причина и конкретные исполнители( создатели) этой проблемы!!! Что то с нашими следственными органами происходит странное, видимо солнечные вспышки и блики из Кремля мешают увидеть и виновника этого всего и статьи наказания за это предательство? А?