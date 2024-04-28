С 13 мая в Тамбове начнутся отключения горячей воды

В Тамбове после майских праздников стартует первый этап ежегодных гидравлических испытаний. Они призваны выявить ветхие участки тепловых сетей для проведения на них ремонтов в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
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