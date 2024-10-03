Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом с участием пассажирского автобуса в Белгородской области

Вечером 2 октября 2024 года водитель маршрутного микроавтобуса, двигаясь на участке автодороги М2 «Крым» в районе поворота на село Великомихайловка Новооскольского городского округа, допустил нарушение ПДД и совершил наезд на стоявший на обочине грузовой автомобиль.