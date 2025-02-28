Депутат Белик: организаторы теракта против митрополита Тихона — не люди, а звери

Организаторы предотвращенного теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) — это не люди, а звери, а сама подготовка к покушению показывает сущность украинского руководства, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
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