Депутат Белик: организаторы теракта против митрополита Тихона — не люди, а звери

Организаторы предотвращенного теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) — это не люди, а звери, а сама подготовка к покушению показывает сущность украинского руководства, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.