В Германии Шольцу предсказали трудности с переизбранием

Канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли сможет вновь занять этот пост после выборов в 2025 году. Трудности с переизбранием немецкому политику предсказал глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.
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