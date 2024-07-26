В Германии Шольцу предсказали трудности с переизбранием

Канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли сможет вновь занять этот пост после выборов в 2025 году. Трудности с переизбранием немецкому политику предсказал глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.