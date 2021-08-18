Коровы устроили массовый “захват” территории абаканского аэропорта

Более ста коров пришли на аэровокзал столицы Хакасии. Пока рогатый скот наслаждался коллективной прогулкой по территории, автолюбители стали заложниками ситуации на парковке, оставшись без возможности выехать или заехать в зону воздушной гавани.
Более ста коров пришли на аэровокзал столицы Хакасии. Пока рогатый скот наслаждался коллективной прогулкой по территории, автолюбители стали заложниками ситуации на парковке, оставшись без возможности выехать или заехать в зону воздушной гавани.
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