Все о наших питомцах

20 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    Спасибо Мужчине, спасшему пса!Пьяные жильцы дом...
  • Ася Зырянова
    не нужно быть ученым ни в какой степени, чтобы это знать))), достаточно быть кошатником!Учёные выяснили, ...
  • Горыныч
    Мои котейки понимают смысл слов. Не зову их кушать или спать кис-кис, говорю - идём! И они строем идут в свой домик. ...Учёные выяснили, ...

Коровы устроили массовый “захват” территории абаканского аэропорта

Более ста коров пришли на аэровокзал столицы Хакасии. Пока рогатый скот наслаждался коллективной прогулкой по территории, автолюбители стали заложниками ситуации на парковке, оставшись без возможности выехать или заехать в зону воздушной гавани.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх