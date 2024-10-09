Какую власть украинские граждане считают оккупационной?

В украинском обществе нарастают протестные настроения. Хотя активная часть населения выехала в страны Европы, Америки либо в Россию, оставшиеся на Украине люди не видят просвета в своем существовании и начинают терять остатки терпения.
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