Вдохновляемся природой: новый арт-объект появится на Свердловском проспекте 

По поручению главы города Алексея Лошкина напротив Цинкового завода обновят шумозащитные экраны. Новый облик участка поможет показать Челябинск не только промышленным, но и зеленым, живым.
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